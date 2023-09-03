Baza: Погибла россиянка, приехавшая в страну рожать в Аргентину

В Аргентине была обнаружена мертвой молодая женщина из Уфы, которая приехала в эту страну, чтобы родить своего ребенка. Источники сообщают, что ей было тяжело из-за послеродовой депрессии, и что она упала из окна вместе со своим младенцем.

Эта 29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года. Когда она забеременела, они приняли решение отправиться в Аргентину для родов. Однако после нескольких ссор с мужем произошла эта трагедия.

По словам супруга, после начала мобилизации они уехали из России и проживали в Грузии и Турции. После рождения ребенка, женщина выразила желание вернуться на родину, но ее муж был против этой идеи, что стало причиной их конфликтов. Он утверждает, что жена страдала послеродовой депрессией. В настоящее время полиция проводит расследование, чтобы выяснить, был ли муж причастен к гибели своей жены.

Стоит отметить, что в 2022 году тысячи россиянок приехали в Аргентину с туристическими визами, чтобы родить детей. Однако в феврале миграционная служба Аргентины не разрешила въезд шести беременным россиянкам из-за подозрений в их настоящей цели визита. В марте россиянкам также начали массово отказывать в продлении туристического пребывания в Аргентине в связи с скандалом, связанным с беременными женщинами из России.