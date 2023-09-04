В Перми идет расследование гибели мужчины в смертельной драке с подростками

В Перми скончался 37-летний Евгений Тунгусов. Согласно версии Следственного комитета, они с братом стали жертвами жестокой драки с несовершеннолетними подростками. Свидетели утверждают, что нападавших было не менее пятерых. Произошла драка после словесной перепалки на остановке "Гайвинский рынок".

Один из подростков был найден лежащим на дороге. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но несмотря на помощь врачей, Евгений скончался по дороге в больницу.

По данным Следственного комитета, на данный момент задержаны два подозреваемых. Оба 16-летних подростка являются профессиональными боксерами и были замечены в драках ранее.

Добавим, что расследование этого случая находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. мужчины.