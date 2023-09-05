Yandex.RTB

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

Image 16+
Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским войскам полагаться уже не стоит. Об этом предупредил комбат «Востока», замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский.

О том, что готовится новое наступление, в «Востоке» из бойцов никто не сомневался. Планы противника несложно было предугадать по той мощной артиллерийской подготовке, которую он вел в течение нескольких дней едва ли не круглосуточно. Бойцы признавались, что стараются не выходить из укрытий. Вероятно, именно поэтому потери ВС оказались ниже, чем, как отмечает комбат, можно было ожидать.

Противник активностью своей «арты» добился нескольких целей. В частности, он сумел нейтрализовать минные поля и не позволил российским саперам установить новые. На это и указывает Александр Ходаковский.

«Помимо психологического воздействия на бойцов интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное, — информирует «Скиф» (это позывной Александра Ходаковского, - Авт.) в своем Телеграм-канале. — В результате противник сумел подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии».

Согласно информации комбата, сейчас ожесточенные бои ведутся на подступах к селу Новодонецкое, а также по направлению на Новомайорское. Там украинские войска пытаются действовать подобным образом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

Сегодня, 09:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

3-09-2023, 11:48

Эксперт Клинцевич считает, что свое супердальнобойное оружие ВСУ могли испытать на Пскове

2-09-2023, 07:58

WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником

30-08-2023, 10:23

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

27-08-2023, 09:48

Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

24-08-2023, 10:28

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

23-08-2023, 12:18

Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

23-08-2023, 09:03

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

19-08-2023, 08:13

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

16-08-2023, 09:08

WP: противостояние на территории Украины все больше напоминает Первую мировую войну

14-08-2023, 16:38

Ходаренок: При полете по баллистической траектории украинская ракета С-200 может пролететь более 500 километров

13-08-2023, 14:58

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

Gazeta Wyborcza: В Польше молодые девушки боятся конкуренции со стороны украинок

10-08-2023, 21:39

WarGonzo: Противник вынуждает ВС РФ непрерывно перемещать резервы у ЛБС

10-08-2023, 08:53

Политолог Кочетков порассуждал о том, как без Одессы Украина превратилась бы в «ручку без чемодана»

8-08-2023, 12:03

EAD: Азаров заявил, что вскоре Украине грозят эпидемии смертельно опасных болезней

8-08-2023, 10:17

Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

7-08-2023, 19:13

Реальная угроза: что представляет собой новый украинский морской дрон Magura V5

4-08-2023, 15:13

Полковник Баранец предположил, где развернется главное сражение после окончания контрнаступления ВСУ

2-08-2023, 09:33

Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти
  • 2-09-2023, 21:29

Food.ru: определены самые эффективные продукты для улучшения памяти

Ученые назвали продукты, способные стимулировать когнитивную деятельность. Прежде всего речь идет о еде, которая содержит флавоноиды. Эти соединения

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • 2-09-2023, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу
  • Вчера, 21:43

Прайм: осенью в России могут резко вырасти цены на мясо, хлеб, сахар, рыбу

Россияне должны быть готовыми к увеличению стоимости не только импортных товаров, но и продуктов питания. На основные категории ожидается

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
  • 3-09-2023, 11:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года,

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России
  • 3-09-2023, 09:02

Маркетолог Мосеев предрек дальнейшее повышение цен на авто в России

Рост цен на новые автомобили летом текущего года был немного смягчен утилизационным сбором, а также девальвацией рубля. Но, по заявлению Олега

Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных автомобилей в России в сентябре 2023 года
  • 3-09-2023, 09:03

Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных автомобилей в России в сентябре 2023 года

Составлен ТОП-5 самых дешевых семиместных авто в России в сентябре 2023 года. Такие машины являются отличным решением для больших семей, хотя