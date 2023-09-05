Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

Южнодонецкое направление фронта во вторник, 5 сентября, снова стало «горячим». Противник снова наступает и на минные заграждения там российским войскам полагаться уже не стоит. Об этом предупредил комбат «Востока», замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский.

О том, что готовится новое наступление, в «Востоке» из бойцов никто не сомневался. Планы противника несложно было предугадать по той мощной артиллерийской подготовке, которую он вел в течение нескольких дней едва ли не круглосуточно. Бойцы признавались, что стараются не выходить из укрытий. Вероятно, именно поэтому потери ВС оказались ниже, чем, как отмечает комбат, можно было ожидать.

Противник активностью своей «арты» добился нескольких целей. В частности, он сумел нейтрализовать минные поля и не позволил российским саперам установить новые. На это и указывает Александр Ходаковский.

«Помимо психологического воздействия на бойцов интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности сапёрам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное, — информирует «Скиф» (это позывной Александра Ходаковского, - Авт.) в своем Телеграм-канале . — В результате противник сумел подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии».

Согласно информации комбата, сейчас ожесточенные бои ведутся на подступах к селу Новодонецкое, а также по направлению на Новомайорское. Там украинские войска пытаются действовать подобным образом.