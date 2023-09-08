Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ

Вчера в украинских пабликах распространилась информация о том, что 80% населенного пункта Клещеевка, что под Артемовском, контролируется украинскими войсками. Отечественные специалисты по военному делу тут же принялись опровергать данные сведения. Однако, из свежей фронтовой сводки военкора Семена Пегова следует, что противнику все же удалось добиться успехов в этом поселке. В своем обзоре он подтверждает, что большая часть Клещеевки уже под ВСУ. Минобороны РФ официально ситуацию там пока еще не комментировало, так что информация нуждается в подтверждении.

«На Бахмутском направлении ВС Украины сумели продвинуться чуть севернее Андреевки и в Клещеевке. Большая часть последнего из названных населенных пунктов под их контролем», — информирует военкор Пегов.

Он также сообщает, что поддерживаемые артиллерией ВС РФ контратаковали в районе Орехово-Васильевки, но с каким результатом — не указывает.

У российских войск на фронте за минувшие сутки тоже есть успехи — на Луганском направлении. По данным, которыми располагает военкор Пегов, они сумели продвинуться у Новоегоровки и выбили ВСУ с ключевой высоты у этого населенного пункта, но пока «без установления над ней своего контроля».