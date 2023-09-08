Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ

Image 16+
Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Вчера в украинских пабликах распространилась информация о том, что 80% населенного пункта Клещеевка, что под Артемовском, контролируется украинскими войсками. Отечественные специалисты по военному делу тут же принялись опровергать данные сведения. Однако, из свежей фронтовой сводки военкора Семена Пегова следует, что противнику все же удалось добиться успехов в этом поселке. В своем обзоре он подтверждает, что большая часть Клещеевки уже под ВСУ. Минобороны РФ официально ситуацию там пока еще не комментировало, так что информация нуждается в подтверждении.

«На Бахмутском направлении ВС Украины сумели продвинуться чуть севернее Андреевки и в Клещеевке. Большая часть последнего из названных населенных пунктов под их контролем», — информирует военкор Пегов.

Он также сообщает, что поддерживаемые артиллерией ВС РФ контратаковали в районе Орехово-Васильевки, но с каким результатом — не указывает.

У российских войск на фронте за минувшие сутки тоже есть успехи — на Луганском направлении. По данным, которыми располагает военкор Пегов, они сумели продвинуться у Новоегоровки и выбили ВСУ с ключевой высоты у этого населенного пункта, но пока «без установления над ней своего контроля».

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Пегов: Большая часть Клещеевки находится под контролем ВСУ

Сегодня, 08:58

Ходаковский: Под Новодонецким минные поля утратили эффективность, противник высадил десант практически без потерь

5-09-2023, 09:48

Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

3-09-2023, 11:48

Эксперт Клинцевич считает, что свое супердальнобойное оружие ВСУ могли испытать на Пскове

2-09-2023, 07:58

WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником

30-08-2023, 10:23

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

27-08-2023, 09:48

Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

24-08-2023, 10:28

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

23-08-2023, 12:18

Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

23-08-2023, 09:03

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

19-08-2023, 08:13

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

16-08-2023, 09:08

WP: противостояние на территории Украины все больше напоминает Первую мировую войну

14-08-2023, 16:38

Ходаренок: При полете по баллистической траектории украинская ракета С-200 может пролететь более 500 километров

13-08-2023, 14:58

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

Gazeta Wyborcza: В Польше молодые девушки боятся конкуренции со стороны украинок

10-08-2023, 21:39

WarGonzo: Противник вынуждает ВС РФ непрерывно перемещать резервы у ЛБС

10-08-2023, 08:53

Политолог Кочетков порассуждал о том, как без Одессы Украина превратилась бы в «ручку без чемодана»

8-08-2023, 12:03

EAD: Азаров заявил, что вскоре Украине грозят эпидемии смертельно опасных болезней

8-08-2023, 10:17

Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

7-08-2023, 19:13

Реальная угроза: что представляет собой новый украинский морской дрон Magura V5

4-08-2023, 15:13

CHI: Ученые нашли способ, как понизить уровень стресса и тревожности на 75%

CHI: Ученые нашли способ, как понизить уровень стресса и тревожности на 75%

Британские ученые из университета Бата нашли инновационный способ снижения стресса и тревожности с использованием специального "умного" мяча. Он

Молодо выглядящая 70-летняя женщина из США поделилась секретами своей красоты

Молодо выглядящая 70-летняя женщина из США поделилась секретами своей красоты

Бриттани Эллин, 37-летняя блогерша из США, поразила своих подписчиков фотографиями своей тети, которая выглядит на двадцать лет моложе своего

ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

Мошенники воспользуются упрощенной схемой социальной инженерии для кражи логинов и паролей у россиян без вирусов и фишинга. Об этом раасказал Роман

Врач объяснил, из-за чего могла умереть семилетняя Маша, впавшая в кому в Сочи

Врач объяснил, из-за чего могла умереть семилетняя Маша, впавшая в кому в Сочи

В Екатеринбурге скончалась семилетняя Маша. Ребенок заболел ротавирусом во время семейного отпуска на Черном море. После купания в море в Сочи у

Стало известно о состоянии девочки Маши из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи

Стало известно о состоянии девочки Маши из Екатеринбурга, которая впала в кому в Сочи

Состояние Маши Хрусталевой, которая заболела ротавирусом во время отдыха на Черном море и впала в кому в Сочи, по-прежнему сложное. После успешной

Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма

Ученые США создали укол, который может избавить от алкоголизма

Американские ученые объявили о разработке укола для борьбы с алкогольной зависимостью. В ходе экспериментов на обезьянах было продемонстрировано, что