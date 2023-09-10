Умер 59-летний советский и российский актер Андрей Шаронов

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Умер 59-летний советский и российский актер Андрей Шаронов
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Источник фото: Коллаж Информинг

9 сентября навсегда ушел из жизни выдающийся советский и российский актер театра, кино и телевидения, Андрей Шаронов. Его актерская карьера началась в 1981 году с роли в культовой музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой", где его партнерами были Александр Демьяненко, Елена Соловей и Леонид Серебренников.

Андрей Шаронов также сыграл в таких фильмах, как "Эмма", "Меченые", "Русская симфония" режиссера Лопушанского, "Жить сначала", а также принял участие в многосерийном детективе "Такая работа".

Родившийся 2 июля 1951 года, Андрей Шаронов окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1972 году. Он также служил в Театре драмы и комедии на Литейном, где играл в спектаклях, включая "Недоросль".

Помимо актерской деятельности, он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Скончался Андрей Шаронов в возрасте 72 лет, оставив свой след в истории российской культуры и искусства.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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