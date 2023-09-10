Умер 59-летний советский и российский актер Андрей Шаронов

Иван Охлобыстин высказал свое негодование по поводу песни Семена Слепакова*, в которой обсуждаются его отлучение от церкви и участие в сериале
В настоящее время в Израиле проходят съемки популярного телешоу "Жизнь других", которое транслируется на Первом канале. Ведущая программы Жанна
7 сентября в прокат вышел ряд захватывающих фильмов. Среди них вы найдете биографическую драму «Голда. Судный день», где в главной роли блеснула
После начала Специальной Военной Операции (СВО) на Украине, известный певец Валерий Леонтьев перебрался в США. Информацией о его новой жизни
Трагический уход Тенгиза Александровича Семёнова, выдающегося режиссёра, сценариста и продюсера, произошел 7 сентября. Его вклад в советское и
В интервью изданию «АиФ» общественный деятель и писатель Захар Прилепин объяснил, почему Артур Смольянинов* и Максим Галкин* (признаны иноагентами)