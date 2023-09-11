Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

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Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Информацию о проведенной операции неподалеку от берегов Крыма спецслужба опубликовала в своем официальном Телеграм-канале. Минобороны РФ на нее на момент, пока пишутся данные строчки, еще не отреагировало.

«Вышки Бойко» — это буровые газовые и нефтедобывающие платформы близ берегов Крыма в Черном море. Россия владела ними со времен «крымской весны» — с 2015 года. Еще в минувшем году ВСУ заявляли, что РФ якобы использовала их после 24 февраля как вертолетные площадки, а также для мониторинговых миссий, размещая РЛС. Летом по ним были нанесены удары, после чего возникло возгорание.

Поскольку со времен той дерзкой атаки украинцев минул уже год, о нефтегазовых платформах в информационном пространстве уже все подзабыли. Однако, две недели назад британская разведка в одной из своих сводок указывала, что Украина и Россия ведут бои за «вышки Бойко».

А сегодня внезапно ГУР объявляет о том, что Украина вернула объекты, которые не контролировала с 2015 года.

«В частности, под контроль возвращены буровые платформы «Петр Годоволец», «Украина, а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Кроме того, украинская разведка похвасталась тем, что смогла затрофеить запас вертолетных боеприпасов типа НАР и РЛС «Неву», которая отслеживала путь судов в Черном море.

Учитывая огромный резонанс, которое вызвало данное заявление украинской разведки, комментарий Минобороны РФ, который и раскроет реальную ситуацию, должен появиться в ближайшее время.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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