Актрису «Сказки о царе Салтане» Нину Беляеву нашли мертвой в ее квартире

Сегодня ушла из жизни выдающаяся советская и российская актриса Нина Беляева. Ей было 92 года. Актриса скончалась от острой сердечной недостаточности в своей квартире на Ракетном бульваре в Москве. Её тело было обнаружено её братом Анатолием, который проживал с ней.

Нина Беляева была ярким творческим деятелем, окончившим Щукинское училище и работавшим в Театре Сатиры и РАМТ. За свою карьеру она сыграла в таких знаменитых фильмах, как "Коммунист", "Сказка о царе Салтане", "Шли солдаты", "Свет далекой звезды" и "Яблоко раздора". Нина Беляева оставит свой след в истории отечественного кинематографа.