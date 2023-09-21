Анна Ардова показала, как прошла свадьба ее сына

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Анна Ардова показала, как прошла свадьба ее сына
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Источник фото: коллаж Информинг

Актриса Анна Ардова поделилась с поклонниками радостной новостью о свадьбе своего сына, Антона Шаврина. В своем блоге она опубликовала видео из одного из московских ЗАГСов, где можно увидеть, как Антон и его избранница официально становятся супругами.

На данный момент неизвестны подробности о невестке Ардовой, так как ее сын предпочитает держать личную жизнь в тайне. Анна Ардова выразила радость этим событием, написав: "Ура, мой сын теперь муж!".

Следует отметить, что 23-летний сын уже давно живет отдельно и также строит карьеру в сфере актерства. Его можно запомнить, в частности, по роли Елисея в сериале "Иванько". К сожалению, отец Антона умер от онкологии. После развода родителей сын решил остаться жить с отцом. Также у Анны есть старшая дочь Соня, которая служит в МХТ им. Чехова и два года назад вышла замуж за коллегу Дениса Парамонова.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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