Китайский бренд Infinix представил в России мощный смартфон ZERO 30 5G

Международная технологическая компания Infinix представила в России свой новый смартфон Infinix ZERO 30 5G, который обладает возможностью записи видео в формате UltraHD (4K/60FPS) с использованием 50-мегапиксельной фронтальной камеры.

Ранее подобная функция была доступна лишь у флагманских моделей смартфонов в более высокой ценовой категории. Это в сочетании с специальными кинематографичными режимами съемки позволяет использовать Infinix ZERO 30 5G для создания профессиональных видеоблогов. Кроме того, смартфон оснащен изогнутым AMOLED дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Dimensity 8020 и 21 ГБ расширенной оперативной памяти.

Продажи Infinix ZERO 30 5G в России стартуют 20 сентября 2023 года. Устройство будет предложено в комплектации 12/256 ГБ по специальной промо-цене в 32 990 рублей, вместо основной цены 36 990 рублей. Смартфон будет доступен в трех цветах: «Золотой час», «Пурпурная фантазия» и «Римский зеленый».