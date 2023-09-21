Отъезд из РФ, уход с Первого канала: выяснилось, куда пропал Познер после начала СВО

В 2022 году Владимир Познер прекратил ведение своей авторской программы "Познер" на Первом канале с 28 февраля. Это произошло из-за того, что Первый канал перешел к информационной направленности после начала спецоперации России на Украине.

По слухам, Владимир Познер покинул Россию. У него имеются несколько европейских паспортов и недвижимость во Франции. СМИ также сообщали, что он осел во Франции после ухода. В январе 2023 года его заметили на премьере спектакля в Париже.

Позже появилась информация от журналиста Михаила Шахназарова о том, что Познер переехал в США. Видео, опубликованное им в социальных сетях, показывает Познера поющим джаз, а за его спиной аплодирует Леонид Ярмольник.