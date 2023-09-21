Певица Валерия шокировала фанатов фигурой в 55 лет

Супруга продюсера Иосифа Пригожина, певица Валерия, поделилась секретом того, как ей удается поддерживать свою форму в 55 лет.

Действительно, глядя на артистку, кажется, что ей едва ли за 30 - стройные ноги и плоский живот, несомненно, вдохновляют на изменения множество пользователей в сети. Оказалось, что нет никакой магии в её эффектной внешности.

Певица поделилась, что секрет её молодости заключается в безграничной энергии, строгой диете и регулярных тренировках.

"Я занимаюсь спортом каждый день, тщательно следя за питанием. Пытаюсь идти в ногу со временем", - призналась Валерия.