Режиссер Жигалкин раскрыл правду о работе со своей женой Антоновой

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Режиссер Жигалкин раскрыл правду о работе со своей женой Антоновой
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Источник фото: Коллаж Информинг

Режиссер Александр Жигалкин и актриса Светлана Антонова не только супруги, но и творческие партнеры. Они неоднократно совместно работали на съемочной площадке и всегда оставались довольны результатом.

В интервью для "Мосленты" Александр Жигалкин признался, что ему очень нравится снимать свою жену Светлану Антонову в своих фильмах. Последним совместным кинопроектом стала многосерийная мелодрама "Валюша", где актриса исполнила главную роль, а ее муж выступил в качестве режиссера. Этот сериал стал третьей совместной работой для супругов.

Александр Жигалкин и Светлана Антонова проживают в браке около десяти лет. За это время режиссер так и не предложил своей супруге острохарактерную комедийную роль, однако она с удовольствием готова принять вызов сложного экранный образ. Светлана в течение десяти лет была актрисой Московского академического театра сатиры.

Кроме того, знаменитая пара воспитывает троих детей, а также у обоих супругов есть дети от предыдущих браков.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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