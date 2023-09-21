Режиссер Жигалкин раскрыл правду о работе со своей женой Антоновой

Режиссер Александр Жигалкин и актриса Светлана Антонова не только супруги, но и творческие партнеры. Они неоднократно совместно работали на съемочной площадке и всегда оставались довольны результатом.

В интервью для "Мосленты" Александр Жигалкин признался, что ему очень нравится снимать свою жену Светлану Антонову в своих фильмах. Последним совместным кинопроектом стала многосерийная мелодрама "Валюша", где актриса исполнила главную роль, а ее муж выступил в качестве режиссера. Этот сериал стал третьей совместной работой для супругов.

Александр Жигалкин и Светлана Антонова проживают в браке около десяти лет. За это время режиссер так и не предложил своей супруге острохарактерную комедийную роль, однако она с удовольствием готова принять вызов сложного экранный образ. Светлана в течение десяти лет была актрисой Московского академического театра сатиры.

Кроме того, знаменитая пара воспитывает троих детей, а также у обоих супругов есть дети от предыдущих браков.