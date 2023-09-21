Собака Гришечкина осталась одна после смерти актера

Собака актера Вячеслава Гришечкина, по имени Беня, осталась без присмотра после его смерти. Пока еще неизвестно, кто будет заботиться о песике в дальнейшем. Работа и командировки мешают дочери Гришечкина, Ольге, выгуливать животное.

Директор актера, Максим Миллер, отметил, что пока Беня остается в квартире, но скорее всего его заберет он сам. Он также подчеркнул, что у собаки сложная судьба, так как он из приюта. Дочь Вячеслава, Ольга, подарила ему эту собаку год назад после смерти его второй супруги, Анны.

Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью замполита Староконя в сериале "Солдаты", скончался ночью 16 сентября на 62-м году жизни. Прощание с ним состоялось в Театре на Юго-Западе.