Соседов призвал «сидеть дома» артистов, которые не готовы к критике

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Соседов призвал «сидеть дома» артистов, которые не готовы к критике
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Источник фото: Коллаж Информинг

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение по поводу скандала, связанного с высказываниями рэперши Инстасамки в шоу "Залетай в тренды". Он считает, что члены жюри имеют право комментировать выступления участников и давать свою критику.

По мнению Соседова, если у кого-то есть тонкая душевная организация и человек не готов к критике, то ему лучше не участвовать в подобных конкурсах и шоу, а заниматься музыкой в более индивидуальной обстановке.

Также музыкальный эксперт подчеркивает, что все люди имеют свои сильные и слабые стороны, и постоянные похвалы не являются реалистичными.

«Если у человека тонкая душевная организация, то пускай не лезет в конкурсы, не ходит на шоу. Сидит дома, поет для друзей. Если человек с тонкой организацией, ему нечего в этой жизни делать! Не знаю людей, которым говорили постоянно, что они талантливые, хорошие, таких людей нет, все чем-то хороши и чем-то плохи», — отметил историк музыки.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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