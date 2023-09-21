Умер российский режиссер музыкального театра «Трубадур» Виктор Задвинский

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Умер российский режиссер музыкального театра «Трубадур» Виктор Задвинский
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Источник фото: коллаж Информинг

20 сентября 2023 года скончался актер, режиссер и член "Союза театральных деятелей РФ" Виктор Иванович Задвинский (10.12.1958 – 20.09.2023). Об этом сообщила пресс-служба ГДК им. Ленина.

Владимир Иванович Задвинский был выдающейся личностью с большим талантом. Он посвятил себя театру как актер и режиссер, а также преподавал и постановкам музыкальных спектаклей и оперетт. Он окончил Ленинградский Государственный институт культуры им. Н. К. Крупской по специальности "Режиссура драмы" в 1980 году.

С 1981 года он работал актером и режиссером в Великолукском Драматическом театре. Его яркие роли включали персонажей из пьес А.Н. Островского, М. Булгакова, Н. Эрдмана, Б. Шоу и других. В период с 1985 по 1990 годы параллельно с работой в театре, Виктор Иванович преподавал и ставил спектакли в театральной студии "Рампа" под руководством Н. А. Муравьевской. Его постановки включали в себя произведения И. Лада, Е. Шварц, А. Яковлева, В. Соллогуба и других.

С 1995 года он работал главным режиссером в музыкальном театре "Трубадур" под руководством Е. А. Шевяковой. В течение более 20 лет он поставил более 30 мюзиклов, оперетт и драматических спектаклей. Многие из них до сих пор помнят жители г. Великие Луки.

В связи с этой тяжелой утратой, выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем тем, кто любил и знал Виктора Ивановича. Его светлая память сохранится в наших сердцах, а его творчество навсегда останется в истории нашего города.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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