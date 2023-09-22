Актриса Немоляева рассказала о предательстве сбежавшего Анатолия Белого

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева описала случившееся с Анатолием Белым, который прервал гастроли "Ленкома" в Израиле, впечатляющим образом. Она поделилась, что артист вонзил нож в ее спину. По словам Немоляевой, Белый явно знал, что режиссером постановки "Поминальная молитва" стал ее сын Александр Лазарев.

Немоляева выразила свои эмоции по этому поводу в интервью "Известиям", подчеркнув, насколько она была огорчена и потрясена этим актом агрессии. Она подчеркнула, что для нее это было чрезвычайно болезненным переживанием, так как она ожидала от коллеги уважения и взаимопонимания.

Несмотря на произошедшее, артистка отметила, что ранее они успешно снимались вместе в кино, где она исполнила роль матери персонажа Белого. Она подчеркнула, что их рабочее взаимодействие было дружелюбным и гармоничным, и она получала много положительных отзывов о своей работе от самого Белого.

Светлана Немоляева также подчеркнула, что спектакль, который они готовились представить, пользовался большим спросом среди российской публики, и все билеты на него были распроданы. Однако, из-за произошедшего инцидента, гастроли так и не состоялись, оставив разочарованными ожидавших их зрителей.