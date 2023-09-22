Певица Нюша показала на фото, как выглядит в бикини

Певица Нюша преодолела критику, поделившись своим отпуском в Турции. Звезда снялась в ярком жёлтом бикини, подчеркивая стройные формы. В новом кадре она также позирует с дочерью у фонтана.
Напомним, что артистка воспитывает двоих детей — годовалого сына Саффрона и дочь, чьим отцом является бизнесмен Игорь Сивов.Несмртря на это, она находится в прекрасной физической форме.
Недавно Нюша рассказала, что именно сын был источником вдохновения для его имени. Кроме того, артистка подчеркнула, что назвала дочь в честь главного персонажа любимого мультфильма — "Король Лев".
Несмотря на критику в соцсетях, Нюша признала, что не обращает внимания на язвительные комментарии и наоборот, многие из них вызывают у неё искреннюю улыбку.
Автор текста: Сергей НеверовИнформационное агентство «Informing»
Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:01
Сегодня, 21:42
Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:02
Сегодня, 13:01
Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:19
Сегодня, 09:03
Сегодня, 09:00
Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:37
Вчера, 21:40
Вчера, 21:39
Вчера, 21:14
Вчера, 21:01
Вчера, 19:54
Вчера, 19:47