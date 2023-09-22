Певица Нюша показала на фото, как выглядит в бикини

Певица Нюша преодолела критику, поделившись своим отпуском в Турции. Звезда снялась в ярком жёлтом бикини, подчеркивая стройные формы. В новом кадре она также позирует с дочерью у фонтана.

Напомним, что артистка воспитывает двоих детей — годовалого сына Саффрона и дочь, чьим отцом является бизнесмен Игорь Сивов.Несмртря на это, она находится в прекрасной физической форме.

Недавно Нюша рассказала, что именно сын был источником вдохновения для его имени. Кроме того, артистка подчеркнула, что назвала дочь в честь главного персонажа любимого мультфильма — "Король Лев".

Несмотря на критику в соцсетях, Нюша признала, что не обращает внимания на язвительные комментарии и наоборот, многие из них вызывают у неё искреннюю улыбку.