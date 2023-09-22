Стала известна реакция Аллы Пугачевой на госпитализацию композитора Игоря Николаева

В настоящее время Игорь Николаев находится в реанимации в Москве. В это тяжелое время его близкая подруга Алла Пугачева, переживает за него в Израиле. Из источника в окружении Примадонны стало известно, что она постоянно интересуется состоянием Игоря.

"Алла сильно переживает, особенно учитывая, что у нее самой состояние сердца не идеальное. Хотя о необходимости подобной серьезной операции, как у Николаева, речи, конечно, не идет", - поделился источник.

Как сообщается, Игорь Николаев был госпитализирован в реанимацию столичной больницы, где ему была проведена операция по шунтированию. Другой информации пока что нет.