Умерла советская и российская актриса Клавдия Блохина

Клавдия Блохина, выдающаяся актриса театра и кино, скончалась 22 сентября в возрасте 89 лет. С 1955 года она воплощала десятки неповторимых образов на сцене Малого театра. Ее актерское мастерство прославилось в постановках произведений Шекспира, Грибоедова, Льва Толстого, Теккерея, Горького, Тургенева, Шукшина и Островского.

Блохина также оставила неизгладимый след в мире кино. С 1955 года она снялась в ряде выдающихся фильмов и сериалов, включая "Дорогой мой человек", "Анюта", "Сверстницы", "Достигаев и другие", "Евлампия Романова". Ее голос стал звучать в русской озвучке мультфильмов, таких как "Тайна острова Кэк-Кап" и "Золотой паук" 1956 года.

Родившаяся в 1934 году, она прошла обучение в Щукинском училище и с 1974 года заслуженно носила звание артистки РСФСР.

Скорбим о уходе этой великой артистки и выражаем соболезнования ее родным и близким. Прощание с актрисой состоится 26 сентября в Щепкинском фойе с началом в 12:00.