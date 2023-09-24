Скончалась писательница Ольга Кузьменко, мать украинского музыканта Скрябина

На 77-м году жизни ушла из жизни писательница Ольга Кузьменко. Она была матерью Кузьмы Скрябина, талантливого музыканта и лидера группы "Скрябин". Печальное известие о смерти писательницы распространил Фонд имени музыканта. Родные пока не комментируют эту утрату.

Ольга Михайловна потеряла своего единственного сына в аварии восемь лет назад. Кузьма Скрябин погиб в ДТП на трассе Кривой Рог-Кропивницкий. Возвращаясь с концерта, он столкнулся с молоковозом и ушел из жизни в больнице час спустя.

Ольга Кузьменко оставила после себя три книги, в которых она воздала дань памяти сыну: "Моя дорогая птица. Мамина книга", "Колыбельная для Андрюши", а также "Группа 'Скрябин' и друзья по сцене".