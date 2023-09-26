Актёр Виктор Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат-3», созданный «шпаной»

Актёр Виктор Сухоруков заявил, что не имеет отношения к появившейся третьей части фильма "Брат" и не собирается смотреть эту картиину в кино.

Он охарактеризовал этот проект как "примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный" и подчеркнул, что он не связан с создателями оригинальной версии.

"Третья часть, четвертая, пятая, десятая... Это уровень примитивный, банальный, пошлый, наглый и циничный. Конечно же, на этот фильм я не пойду. Наверное, на это устроителям наплевать, мне на них тоже наплевать", — сказал он.

Сухоруков также отметил, что ему неинтересно обсуждать данный проект и эти вопросы должны разбираться соответствующими ведомствами.