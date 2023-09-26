Малахов показал последнее видео с умершим актером Гришечкиным

Девять дней назад скончался Вячеслав Гришечкин, звезда сериала "Солдаты". Последние дни своей жизни он провел в наркологической клинике, откуда его перевели в реанимацию одной из столичных больниц. Актер умер 15 сентября 2023 года. Андрей Малахов в своем шоу показал видео с артистом.

Друзья Гришечкина рассказали Малахову о последних днях жизни актера. Они говорили, что он строил планы, занимался творчеством, и ничто не предвещало беды. В программе было показано видео с Гришечкиным, на котором он выглядел очень плохо. В кадре он обращался к своей бывшей избраннице.

"Люби не так, как меня, а больше, сильнее и ярче... Мне печально, но я буду жить, продолжать и помнить тебя всегда. И ты будешь в моем сердце, пока", - сказал артист.

Ранее стали известны скандальные подробности о звезде. Соседи рассказали о его пристрастии к алкоголю. В феврале 2023 года актеру поставили стент. Когда его выписали, он начал употреблять спиртное.

"Пил очень сильно. Ему утром ставили капельницу, а вечером он напивался", - рассказала одна из соседок Гришечкина в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ.