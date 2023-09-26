Певица Диана Анкудинова заявила, что SHAMAN популярен из-за «падких» женщин

Певица Диана Анкудинова поделилась своими размышлениями о песнях исполнителя Шамана (Ярослава Дронова), заметив, что каждая его композиция ей напоминает что-то другое. Она отметила, что многие хиты создаются с использованием схожих элементов, что, по ее мнению, может быть успешной стратегией.

Певица также предположила, что успех Шамана может быть обусловлен тем, что он мужчина, а аудитория женского исполнителя может быть менее предвзятой.

Анкудинова также подчеркнула, что ее собственная песня "Я Россией тебя зову" не повторила успеха хита Шамана, так как она изначально не стремилась к большой популярности.

Диана известна как победительница второго сезона проекта "Ты супер!" и обладательница Гран-при суперсезона. Она также победила в программе "Шоумаскгоон". В апреле 2023 года она приняла участие в шоу "Маска", выступив в образе Горностая.