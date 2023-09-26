Проскурякова осталась без Николаева – что говорят московские врачи

Игорь Николаев, автор хита "Дельфин и русалка", перенес коронарное шунтирование в престижной московской клинике из-за проблем с сердцем. Сейчас он проходит реабилитацию.

Концерты в Юге России, запланированные на сентябрь, были отменены, но поклонники ждут новых дат и надеются на положительный исход.

В этот период Николаев и его жена, Юлия Проскурякова, отмечают свою важную свадебную годовщину, проведя вместе 13 счастливых лет. Несмотря на отсутствие возможности поздравить жену лично, Николаев выразил свою любовь в комментариях под ее постом.

Юлия Проскурякова стала третьей женой Николаева, и у них есть две дочери: взрослая Юлия от первого брака и Вероника от брака с Юлией Проскуряковой.