Собчак рассказала о 40-минутном ночном звонке Кадырова после комментария видео с его сыном

В телефонном разговоре с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым журналистка Ксения Собчак поделилась своими впечатлениями. Она отметила, что беседа с Кадыровым была очень интересным опытом. В ходе разговора были затронуты различные темы, включая вопросы, связанные с информацией, размещенной на ресурсах Собчак.

Одним из основных вопросов было уточнение сведений о смерти Кадырова, которые появились на ресурсах, а также вопросы о его сыне. Собчак пояснила, что она оперировала информацией из доступных источников, включая канал Рамзана Кадырова в телеграме.

В заключении беседы, Ксения Собчак заметила, что ее всегда готовы принять в Чеченской Республике, но ей категорически запретили касаться семьи Кадырова. Она также упомянула о подготовленных заграничных паспортах и возможности написания заявления.