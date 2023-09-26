Светлана Немоляева вспомнила, как прошли совместные съемки с актером Анатолием Белым

Светлана Немоляева высказала свое мнение по поводу призыва Анатолия Белого отменить гастроли театра "Ленком" в Израиле. Актриса предположила, что коллега решил "отомстить" и пошел на подлость, так как сам не пользуется спросом за границей.

"Чудовищно ранил меня в самое сердце. Это жестоко. Мне неприятно, что в нем вдруг такая личина открылась. Он прекрасно знает, что Александр Лазарев — мой сын и что 'Поминальная молитва' — его спектакль", - заявила Светлана Немоляева.

Стоит отметить, что недавно Немоляева снималась с Белым в одном фильме, где играла его мать. Она вспоминает, что работа прошла в дружелюбной атмосфере, и отмечает, что партнер восхищался ее работой и говорил множество приятных слов. Теперь она не понимает, что произошло с Белым, и считает его поступок "просто ножом в спину".

Напомним, что Анатолий Белый начал призывать отменить спектакль в своем блоге и даже написал протестную петицию, которую стал рассылать в государственные органы Израиля.