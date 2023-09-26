«Ты супер»: 10-летний новосибирец Сергей Терещенко прошел в полуфинал шоу на канале НТВ

На НТВ, в полуфинале шоу "Ты супер", выступил 10-летний житель Новосибирска, Сергей Терещенко. Это не его первое участие в этом телешоу.

Сергей исполнил песню "Бьют часы на старой башне" из кинофильма "Приключения Электроника". Ему удалось получить четыре одобрительных "зеленых" кнопки от жюри. В поддержку ребенка пришел сам исполнитель роли Электроника, Владимир Торсуев.

"Нас с тобой ждет еще большое будущее. У нас в Новосибирске с коллективом, с которым занимается Сергей, большие планы. У нас будет серьезный мюзикл. Я считаю за честь быть с тобой на одной сцене", - сказал Сергею Владимир Торсуев.

Этот мальчик из Новосибирска уже не первый раз принимает участие в этом шоу. В предыдущей программе он рассказал, что с трех лет живет со своей бабушкой, так как его родители отбывают наказание.

После выступления его показали по всей стране, и о нем узнала его родная тетя Таисия. Она приехала поддержать ребенка в новом сезоне шоу.