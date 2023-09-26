В 23 года покончил с собой нидерландский киноактер Рейки де Валк

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В 23 года покончил с собой нидерландский киноактер Рейки де Валк
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Источник фото: Коллаж Информинг

В возрасте 23 лет скончался нидерландский актер кино и сериалов Рейки де Валк. Причиной его смерти стал акт самоубийства. Семья артиста сообщила о трагическом происшествии в социальных сетях, но не предоставила подробностей.

В сообщении говорится:

"Он навсегда останется с нами в наших сердцах. Пусть его душа упокоится в свете".

Рейки де Валк начал свою актерскую карьеру в конце 2000-х годов, сыграв роль Кеса в сериале "Стыд. Нидерланды".  Он также принимал участие в таких проектах, как "Хантер Стрит", "Нейросеть", "Современная амстердамская любовь", "Джерри" и других.

Актер сыграл главную роль в клипе певицы S10 (Стин ден Холландер), с которым она представляла Нидерланды на "Евровидении" в прошлом году.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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