В Каннах перед публикой выступят Алла Пугачева и дочь актрисы Маргариты Тереховой

Певица Алла Пугачева, которая эмигрировала почти два года назад и избегает общения с журналистами, предоставит фанатам возможность встретиться с ней в Каннах.

Эстонский продюсер Рене Кирсипуу организует там фестиваль "Летят журавли", где выступит дочь актрисы Маргариты Тереховой. Мероприятие объединит достижения русского театра и литературы.

В связи с болезнью Терехова-старшей не выходит в свет уже давно, поэтому ее дочь Анна представит фотоальбом, посвященный матери. Певицу сыграют в спектакле "Айсберг", где она предстанет в образе собственной советской фанатки.