В России резко подорожают легковые авто

Прогнозируется, что в 2023 году цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 30%. Об этом заявил вице-президент и исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.

"К концу года можно ожидать повышение цен на автомобили до 30% с начала года", - отметил Жигалов в беседе с РИА Новости. По его словам, причинами этого подорожания стали повышение утильсбора и ослабление курса российского рубля.

Ранее автодилеры сообщили о значительном росте цен на автомобили в России. Удорожание, вызванное ослаблением рубля, началось в августе и продолжается в сентябре, в среднем составило от 4 до 20%.

По данным Росстата, средняя цена российских автомобилей в августе впервые превысила один миллион рублей.