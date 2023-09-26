Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова резко сдала на фоне болезни супруга

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Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова резко сдала на фоне болезни супруга
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Источник фото: Коллаж Информинг

Юлия Проскурякова, молодая супруга Игоря Николаева, поделилась кадрами с съемочной площадки нового проекта. Некоторые поклонники заметили, что она выглядит не по своим годам, и высказали предположение, что это может быть связано с переживаниями из-за состояния здоровья Игоря Николаева, который недавно перенес операцию на сердце.

Тем не менее, стоит учесть, что внешний вид артистов на съемочной площадке часто подчеркивается макияжем, прической и костюмами в соответствии с ролями, которые им предстоит исполнить. Таким образом, изменения во внешности могут быть связаны с характеристиками роли в проекте.

Следует помнить, что даже в процессе реабилитации, Игорь Николаев демонстрирует стабильное состояние и отсутствие опасностей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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