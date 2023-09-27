45-летняя певица Ани Лорак ответила на критику её позиции по спецоперации

Певица Ани Лорак, вернувшаяся на российское телевидение и принявшая участие в жюри проекта "Ты супер!", планирует возобновить свою концертную деятельность. Долгое время она избегала публичных выступлений, так как ее позиция по поводу определенных событий была предметом обсуждения и критики. Теперь она уверена, что готова преодолеть все трудности.

Ани Лорак подчеркнула, что прошла через множество испытаний и боли, но не боится ничего. Она видит смысл в каждом новом дне и готова служить своим искусством людям.

Напомним, что Лорак является украинской певицей, проживающей и развивающей карьеру в России. После событий 2014 года ей запретили проводить концерты на Украине, и в страну ее пускают с оговорками. Певица неформально сформировала политическую позицию и на некоторое время исчезла из публичной сферы, также остановив концертную деятельность.