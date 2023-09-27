Актриса Ирина Медведева призналась, что муж-француз против ее приездов в РФ

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Актриса Ирина Медведева призналась, что муж-француз против ее приездов в РФ
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Источник фото: Коллаж Информинг

Российская актриса Ирина Медведева, вышедшая замуж за француза Гийома Буше пять лет назад, рассказала о том, что её супруг не одобряет идею её трудовой деятельности.

В беседе с "Леди Mail.Ru" звезда комедийного шоу "6 кадров" поделилась, что после свадьбы она намеревалась регулярно посещать Россию для работы. Тем не менее, её муж высказал недовольство этим решением.

"Я осознала, что любой мужчина предпочёл бы, чтобы его жена была дома и не покидала его. Это удобно и комфортно", - прокомментировала Ирина.

Кроме того, Медведева отметила, что ранее путешествие из Европы в Россию было гораздо более простым. Если ранее она могла добраться из Парижа в Москву всего за несколько часов, то после введения санкций перелёт с учётом всех пересадок может затянуться на целый день.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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