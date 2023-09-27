Бондарчук не сводил глаз с Паулины Андреевой на очередной премьере

Федор Бондарчук и его жена Паулина Андреева явились на премьеру фильма "Повелитель ветра", который посвящен Федору Конюхову. Событие это прошло в кинотеатре "Октябрь" в Москве.

Стоит сказать, что это редкое появление супругов на подобных мероприятиях. Паулина Андреева для выхода в свет выбрала минималистичный черный наряд.

В то же время как Федор Бондарчук пристально смотрел на свою вторую половину на красной дорожке. Наблюдатели также заметили, что пара, обычно сдержанная в проявлении своих чувств в публичных местах, в этот момент казалась особенно близкой.