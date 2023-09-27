Гонорары молодого мужа Пугачевой упали в три раза

Алла Пугачева и Максим Галкин* сейчас проживают в Израиле со своими детьми. Согласно данным промоутеров, интерес к ним среди публики снижается. Ранее Максим Галкин* получал около 150 тысяч евро за выступление, но сейчас его гонорары снизились до 50 тысяч евро.

Это вполне закономерное явление, так как в Европе даже самые известные стендап-комики не требуют более 25 тысяч евро за выступление. По словам руководителя компании "Ру-концерт" Евгения Морозова, скорее всего, гонорары Максима будут продолжать снижаться.

Промоутер Сергей Лавров также отметил, что основная аудитория Максима - эмигрировавшие украинцы, но даже их интерес к артисту сейчас снизился.

Касаясь Аллы Пугачевой, он сообщил, что певица также остается без работы из-за слишком высоких гонораров, которые составляют 350 тысяч евро. В условиях кризиса лишь немногие готовы потратить такую сумму на выступление певицы.

Также стало известно, что супруги закрыли все свои бизнесы в России и теперь не имеют никаких финансовых связей с родиной.

* Признан иноагентом в России