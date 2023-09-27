Юлия Савичева рассказала подробности ухода от Максима Фадеева

Image 16+
Юлия Савичева рассказала подробности ухода от Максима Фадеева
Знаменитости
Источник фото: Информинг

Юлия Савичева завершила сотрудничество с Фадеевым и покинула его продюсерский центр несколько лет назад. По некоторой версии, ключевую роль в принятии такого непростого решения сыграла участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, пишет Starhit.

Певица не опровергает эти слухи, однако и не подтверждает их.

«Пускай вся эта история останется на совести людей, которые это делали. Я давно им все простила, отпустила, у меня сейчас все зашибись. Те, кто желал мне зла, чтоб мой проект закрылся, — бумеранг есть бумеранг», — рассказала Юлия в интервью для FAMETIME TV.

Сейчас у Савичевой есть своя команда, состоящая из танцоров, звукорежиссера, концертного директора и музыкантов. Ее муж занимается написанием песен и финансовыми вопросами.

Хотя артистка признает, что ей приходится нести намного больше ответственности и это влияет на ее самочувствие, она по-прежнему чувствует прилив энергии. Юлия отмечает, что основным источником дохода для нее является концертная деятельность.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Вячеслав Гришечкин перед смертью заявил, что хочет уйти к покойной жене Анне

Сегодня, 11:18

Российские звёзды повысили гонорары после отъезда коллег за границу после СВО

Сегодня, 11:15

Назван ТОП-10 самых надежных дизельных автодвигателей в мире

Сегодня, 10:26

Профессор Гундаров: Маски в пандемию ‎SARS-CoV-2 бесполезны и только усиливают психоз

Сегодня, 09:59

Гонорары молодого мужа Пугачевой упали в три раза

Сегодня, 09:06

StarHit: Алёна Бабенко заменит Татьяну Арнтгольц в программе «Жди меня»

Сегодня, 09:02

Россияне стали активно переходить с западных сериалов на российские

Сегодня, 08:59

Сергей Лазарев показал страстный танец с откровенно одетой девушкой

Сегодня, 08:50

Юлия Савичева рассказала подробности ухода от Максима Фадеева

Сегодня, 08:32

Бондарчук не сводил глаз с Паулины Андреевой на очередной премьере

Сегодня, 08:25

45-летняя певица Ани Лорак ответила на критику её позиции по спецоперации

Сегодня, 08:21

Выяснилось, почему Татьяна Арнтгольц ушла из программы «Жди меня» спустя 5 лет

Сегодня, 08:19

Актёр Виктор Сухоруков отказался смотреть фильм «Брат-3», созданный «шпаной»

Вчера, 20:52

«Перепой» на Первом канале: новое музыкальное ТВ-шоу всех удивит

Вчера, 20:23

Издатель братьев Стругацких, писатель Юрий Кувалдин найден мертвым в Москве

Вчера, 20:19

Поэт Ильичев рассказал, что сделало известной Аллу Пугачеву

Вчера, 20:12

Актер Петров рассказал, как прошли первые недели брака с молодой женой

Вчера, 19:49

«Его песня прервалась»: на Украине погиб 43-летний артист из Башкирии

Вчера, 19:32

«Всякие там Хаматовы, Пугачиха»: Соседов высказался о покинувшей Россию Лазаревой

Вчера, 12:51

Предатели Родины или борцы за свободу? ВЦИОМ провел опрос об иноагентах

Вчера, 12:37

Новости партнеров