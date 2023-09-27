Юлия Савичева рассказала подробности ухода от Максима Фадеева

Юлия Савичева завершила сотрудничество с Фадеевым и покинула его продюсерский центр несколько лет назад. По некоторой версии, ключевую роль в принятии такого непростого решения сыграла участница группы SEREBRO Ольга Серябкина, пишет Starhit.

Певица не опровергает эти слухи, однако и не подтверждает их.

«Пускай вся эта история останется на совести людей, которые это делали. Я давно им все простила, отпустила, у меня сейчас все зашибись. Те, кто желал мне зла, чтоб мой проект закрылся, — бумеранг есть бумеранг», — рассказала Юлия в интервью для FAMETIME TV.

Сейчас у Савичевой есть своя команда, состоящая из танцоров, звукорежиссера, концертного директора и музыкантов. Ее муж занимается написанием песен и финансовыми вопросами.

Хотя артистка признает, что ей приходится нести намного больше ответственности и это влияет на ее самочувствие, она по-прежнему чувствует прилив энергии. Юлия отмечает, что основным источником дохода для нее является концертная деятельность.