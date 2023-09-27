Профессор Гундаров: Маски в пандемию ‎SARS-CoV-2 бесполезны и только усиливают психоз

Игорь Гундаров, специалист по эпидемиологии и медицинской статистике, считает, что пандемия коронавируса вызвала не только эпидемиологические и вирусологические проблемы, но также стала социальным психозом.

Он особо выделяет тотальный режим ношения масок как проявление этого "психоза". Эксперт подчеркивает, что в случае с коронавирусом маски абсолютно бесполезны. В качестве примера он приводит опыт Китая, где в начале пандемии была введена политика "нулевого пациента".

Население три года сидело дома, постоянно сдавало тесты и строго соблюдало ношение масок. Однако после снятия ограничений заболеваемость снова начала расти, так как популяционный иммунитет не успел сформироваться. Гундаров подчеркивает, что, конечно, болезнь существует, но стресс, страх и бесконечные ограничения существенно ослабляют иммунитет, что может ухудшить ситуацию в условиях пандемии.