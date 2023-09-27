Режиссер Никита Михалков рассказал, за что просил прощения у Нонны Мордюковой

Никита Михалков рассказал, за что просил прощения у Нонны Мордюковой. Режиссер поделился анекдотом о съемках фильма "Родня" и просьбе прощения у актрисы.
Во время сложной сцены на вокзале с участием 500 человек массовки, от Мордюковой требовалась всего лишь одна фраза: "Эх, ты!". Но ей не удавалось правильно передать нужные интонации, и она ушла.
Михалков попросил её простить его и сыграть эту фразу. Наконец, она сказала "Эх, ты!" с нужной интонацией, и сцена была снята. Михалков добавил, что Мордюкова рассвирепела после этого, считая, что она уже так сказала. Однако Михалков уверен, что благодаря этим мучениям он получил нужный дубль.
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