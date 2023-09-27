Россияне стали активно переходить с западных сериалов на российские

С уходом зарубежных сервисов для просмотра кино и сериалов с российского рынка, многие зрители в России переходят к просмотру отечественных фильмов. За последние два года 18% опрошенных полностью переключились с зарубежных сериалов на российские. Исчезновение зарубежных онлайн-платформ оказало положительное воздействие на развитие отечественного кинематографа. Среди молодежи, конечно, популярность зарубежных сериалов остается высокой, но среди старшего поколения все чаще называют в числе своих любимых проектов российские работы, такие как "След", "Ментовские войны" и "17 мгновений весны". Даже такой популярный фэнтези-сериал, как "Игра престолов", занимает лишь четвертое место в их предпочтениях.

Среди зарубежных фильмов, зрители чаще всего выбирают работы из США, Великобритании и Кореи. ПРи этом самым популярным жанром оказался детектив, который назвали своим любимым 43% опрошенных. За ним следуют исторические сериалы (33%) и комедии (27%). Среди любимых актеров россиянами были названы Константин Хабенский, Владимир Машков и Сергей Безруков.