StarHit: Алёна Бабенко заменит Татьяну Арнтгольц в программе «Жди меня»

Известная артистка и телеведущая Татьяна Арнтгольц проработала в программе "Жди меня" на НТВ около пяти лет, после чего приняла решение покинуть проект. Она заявила, что собирается полностью посвятить себя актерской деятельности.

На замену Татьяне пригласили 51-летнюю Алену Бабенко. Она уже готова приступить к своим обязанностям, а ее давний друг и соведущий программы "Жди меня" Александр Лазарев объявит об этом обновлении в следующем выпуске.

"Это было решение руководства канала пригласить на замену Тане Арнтгольц Алену Бабенко. Я рад, что именно ее, мы дружим, вместе работали в театре", — прокомментировал Лазарев.