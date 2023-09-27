StarHit: Алёна Бабенко заменит Татьяну Арнтгольц в программе «Жди меня»

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StarHit: Алёна Бабенко заменит Татьяну Арнтгольц в программе «Жди меня»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Известная артистка и телеведущая Татьяна Арнтгольц проработала в программе "Жди меня" на НТВ около пяти лет, после чего приняла решение покинуть проект. Она заявила, что собирается полностью посвятить себя актерской деятельности.

На замену Татьяне пригласили 51-летнюю Алену Бабенко. Она уже готова приступить к своим обязанностям, а ее давний друг и соведущий программы "Жди меня" Александр Лазарев объявит об этом обновлении в следующем выпуске.

"Это было решение руководства канала пригласить на замену Тане Арнтгольц Алену Бабенко. Я рад, что именно ее, мы дружим, вместе работали в театре", — прокомментировал Лазарев.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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