Владимир Соловьёв жестко отчитал Гарика Харламова за песню о гражданах России

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Владимир Соловьёв жестко отчитал Гарика Харламова за песню о гражданах России
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Источник фото: коллаж Информинг

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал выступление комика Гарика Харламова, в котором тот исполнил сатирическую песню о долларе и ограничениях на въезд в некоторые страны для граждан России. Юморист также обратился к неизвестным лицам с вопросом: "Скажите нам, у вас же есть какой-то план?"

Соловьёв прокомментировал выступление Харламова с язвительностью:

"Талантливо, ужасно смешно, ужасно здорово".

Однако телеведущий считает, что вопросы о долларе и закрытии границ не стоит задавать комику. Вместо этого он предлагает Харламову и другим артистам отправиться на фронт в поддержку бойцов.

"Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Не хочу быть смертельно серьезным, но вы ребята, работающие на замечательном канале, у которых всё хорошо. Вы вообще знаете, что в стране происходит?" - возмутился Соловьёв.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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