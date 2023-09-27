Владимир Соловьёв жестко отчитал Гарика Харламова за песню о гражданах России

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал выступление комика Гарика Харламова, в котором тот исполнил сатирическую песню о долларе и ограничениях на въезд в некоторые страны для граждан России. Юморист также обратился к неизвестным лицам с вопросом: "Скажите нам, у вас же есть какой-то план?"

Соловьёв прокомментировал выступление Харламова с язвительностью:

"Талантливо, ужасно смешно, ужасно здорово".

Однако телеведущий считает, что вопросы о долларе и закрытии границ не стоит задавать комику. Вместо этого он предлагает Харламову и другим артистам отправиться на фронт в поддержку бойцов.

"Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Не хочу быть смертельно серьезным, но вы ребята, работающие на замечательном канале, у которых всё хорошо. Вы вообще знаете, что в стране происходит?" - возмутился Соловьёв.