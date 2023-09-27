Выяснилось, почему Татьяна Арнтгольц ушла из программы «Жди меня» спустя 5 лет

Актриса Татьяна Арнтгольц решила покинуть проект "Жди меня". Она была одной из ведущих этой передачи в течение пяти лет. Вместе с Александром Лазаревым она вела программу с 2018 года. Три года назад ей пришлось взять перерыв из-за рождения ребенка. Позднее она вернулась, но теперь приняла решение полностью завершить свою работу в проекте.

Александр Лазарев сообщил, что Татьяна ушла из "Жди меня" по своей воле. Она посвятила этому проекту много лет, но сейчас ей захотелось больше времени уделять театральным постановкам и съемкам в кино.

В новом выпуске шоу Лазарев представит свою новую соведущую. По некоторым источникам, это будет артистка Алена Бабенко.