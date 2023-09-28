«АиФ»: Михалков поведал, как ботинки не по размеру помогли Богатыреву

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«АиФ»: Михалков поведал, как ботинки не по размеру помогли Богатыреву
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Источник фото: коллаж Информинг

Никита Михалков рассказал о случае на съемках фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». Режиссер признался, что долго не мог подобрать образ для главного героя, которого сыграл Юрий Богатырев.

По словам Михалкова, артист отличался необычайно большими руками. Съемочная группа даже называла их «верхними ногами».

«Придумали шляпу, заказали ботинки, в которых нужно было поджимать пальцы, стал плоскостопным. Роль „полетела“, как только он стал по третьей позиции ходить», — вспомнил кинорежиссер.

В таком образе герой Юрия Богатырева, Сергей Павлович Никитин, полюбился отечественным зрителям. Он был «обманутым и несчастным», страдая от плоскостопия.

Михалков отметил, что такая ваходка является исключением из правил. Нельзя стать актером, поджав лишь просто пальцы ног.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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