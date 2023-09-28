Актер РФ Цыганов заявил, что временно потерял память после удара на съемках

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Актер РФ Цыганов заявил, что временно потерял память после удара на съемках
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Источник фото: коллаж Информинг

Евгений Цыганов рассказал о полученной на съемках «1993» травме. По его словам, в результате удара он потерял память. Артисту досталась роль 40-летнего трубоукладчика. По сюжету фильма, он принимал участие в драке.

Удар был настоящим, поэтому  пришелся в нервное окончание челюсти. Актер даже на время потерял память. Он не помнил собственной жизни, своей роли, времени, в котором сейчас живет. В итоге память возвращалась постепенно в Цыганову.

«Мы под землю опускались, на «Луне» танцевал в стиле Майкла Джексона, пел Черепашек-ниндзя, целовался, дрался — все это делал. Хотя нет, по-моему не целовался… Могу забыть многое, мне отбили память», — заявил Евгений.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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