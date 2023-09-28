Ярославец удивил певца Шамана собственным вокалом

Житель Ярославля удивил SHAMAN'а (Ярослав Дронов) своими вокальными данными. Концерт прошел 26 сентября в ярославском ГЦКЗ «Миллениум». Был полный зал, аудитория тепло принимала артиста. В определенный момент певец предложил караоке-конкурс. Нужноо было спеть вживую исполняемую песню.

Нашелся талант, который поразил Дронова вокальными данными. Он исполнил партию из оперы «КнязьИгорь». Это произведение классики «Улетай на крыльях ветра», оно чрезвычайно сложное.

Алексей Бабаков спел прекрасно. Ярославцу поклонился сам Шаман.

«Говорят, что SHAMAN был в шоке, когда спел ярославец», —написали интернет-пользователи.