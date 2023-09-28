«Мне ничего не страшно»: Бабенко поделилась своими эмоциями после ухода Арнтгольц

Алена Бабенко, новая ведущая программы «Жди меня», благодарна за поддержку Александру Лазареву. Заслуженная артистка заявила, что ей ничего не страшно с таким партнером.

Актрисе было непросто дать согласие на участие в популярной передаче. До недавнего времени ее ведущей была Татьяна Арнтгольц, которая приняла решение уйти.

По словам Бабенко, ей сложно справиться с эмоциями во время съемок, ведь истории людей поражают. Совладать с эмоциями помогает Лазарев. Они вместе с Аленой снимались в кино, вместе выходили на сцену, она чувствует его поддержку.

«Саша - просто прекрасный партнер и очаровательный мужчина, он замечательный человек! На съемочной площадке чувствую, что держит меня за руку, мне ничего не страшно. Знаю, что вместе!» - говорит звезда.