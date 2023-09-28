Роман Худяков рассказал, как пройдет возвращение Пугачевой на российские ТВ-каналы

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Роман Худяков рассказал, как пройдет возвращение Пугачевой на российские ТВ-каналы
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Источник фото: Коллаж Информинг

Когда-то народная артистка Алла Пугачева уже больше года не живет в России. Вместе с мужем-юмористом она уехала в Израиль, где ведет беззаботную жизнь, сообщает «КП».

Примадонна воспитывает младших детей. Концерты Алла Борисовна давно не дает. Последнее выступление Примадонны состоялось в честь ее 70-летия.

Также пишут, что артистка может вернуться на российские ТВ-каналы. Роман Худяков поделился своим мнением на этот счет. Он возмущен этими слухами.

На Новый год обещают возродить «Рождественские встречи». За наш счет этот шабаш будет, - возмутился он.

Напомним, что Пугачева уехала в Израиль в след за Максимом Галкиным* после оглашения СВО на Украине.

*— признан иноагентом в РФ

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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