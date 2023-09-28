Роман Худяков рассказал, как пройдет возвращение Пугачевой на российские ТВ-каналы

Когда-то народная артистка Алла Пугачева уже больше года не живет в России. Вместе с мужем-юмористом она уехала в Израиль, где ведет беззаботную жизнь, сообщает «КП».
Примадонна воспитывает младших детей. Концерты Алла Борисовна давно не дает. Последнее выступление Примадонны состоялось в честь ее 70-летия.
Также пишут, что артистка может вернуться на российские ТВ-каналы. Роман Худяков поделился своим мнением на этот счет. Он возмущен этими слухами.
На Новый год обещают возродить «Рождественские встречи». За наш счет этот шабаш будет, - возмутился он.
Напомним, что Пугачева уехала в Израиль в след за Максимом Галкиным* после оглашения СВО на Украине.
*— признан иноагентом в РФ
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