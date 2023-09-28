Врачи рассказали, почему у Николаева произошел инфаркт

Игорь Николаев, известный певец, подвергся серьезным испытаниям, пережив инфаркты как в 2021, так и в начале 2023 года. В результате, 14 сентября текущего года артист был госпитализирован с инфарктом и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи провели операцию по коронарному шунтированию артерии для восстановления кровоснабжения в сердце. Это уже не первый случай подобных проблем у Николаева: в начале 2023 года ему также пришлось срочно госпитализироваться и пройти операцию, в ходе которой были установлены два стента для стабилизации его состояния.

Эксперты отмечают, что инфаркты связаны с нарушениями питания сердечной мышцы, что подчеркивает важность регулярных медицинских обследований и заботы о своем здоровье. Такие состояния требуют оперативной помощи, и важно среагировать максимально быстро для минимизации повреждений сердечной ткани.