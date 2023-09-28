«Woman»: Мачеха Ариадны заявила о решении не звать Волочкову на 18-летие

Жена экс-мужа Анастасии Волочковой рассказала, почему балерина не была на 18-летии дочери. Елена Николаева говорит, что они с супругом учитывали пожелания девушки.

«Да, мамы на праздновании не было. Взрослая именинница формировала список гостей. Неужели Насти было бы приятно оказаться за столом с людьми, на которых вылила столько грязи?» — сказала ведущая.

Волочкова родила девочку 23 сентября 2005 года от Игоря Вдовина. Через два года они расстались. Недавно Анастасия рассказала, что долгое время экс-муж не проявлял интереса к Ариадне. Балерина уверяет, что бизнесмен ее оставил и занимался детьми от иного брака. Ариадна с 13 лет живет с мачехой и отцом.