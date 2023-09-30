Билан, Гагарина и Валерия не выступят на Красной площади в Москве

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Билан, Гагарина и Валерия не выступят на Красной площади в Москве
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Источник фото: Коллаж Информинг

На Красной площади Москвы состоится патриотический концерт, приуроченный к присоединению новых регионов к России. Однако известные артисты, среди которых Полина Гагарина, Дима Билан и Валерия, не смогут принять участие в этом событии.

Певицу Полину Гагарину ждали на сцене, но, к сожалению, она занята съемками в кино и не сможет выступить. Об этом сообщил ее директор.

Дима Билан также не сможет принять участие, так как в настоящее время он не находится в Москве.

Представитель Валерии подтвердил, что она не планирует выходить на сцену в этот вечер.

Интересно, что некоторые музыканты узнали о своем участии в концерте из новостей и даже не были предварительно проинформированы. Эта неожиданность разочаровала многих поклонников артистов, которые выразили недовольство организаторам мероприятия за непрофессионализм и распространение неверной информации.

Тем не менее, несмотря на отсутствие некоторых звезд на сцене, концерт все равно состоится, и зрители смогут насладиться выступлениями других артистов, приуроченными к этому важному событию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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